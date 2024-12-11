Обстріл Златополя в Харківській області: кількість постраждалих зросла

Обстріл Златополя в Харківській області

10 грудня російські війська обстріляли Златопіль Харківської області. Він розташований у Лозівському районі, на півдні області, на відстані 86 км від Харкова.

Загарбники використали тактику подвійного удару під час обстрілу Златополя: перший припав біля банку, а другий - в адміністративну будівлю. Спочатку повідомляли про 5 постраждалих, пізніше про 10. Потім рятувальники повідомляли про 11 постраждалих.

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