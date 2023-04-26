ua ru
Ср, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел журналистов под Херсоном: итальянский корреспондент рассказал детали

Новина українською →
Украина, Среда 26 апреля 2023 23:27
Обстрел журналистов под Херсоном: итальянский корреспондент рассказал детали Фото: журналист газеты La Repubblica Коррадо Зунино (facebook.com/corrieredellasera)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 апреля, итальянский журналист Коррадо Зунино и его украинский гид Богдан Битык попали под обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

По данным издания, Зунино и Битык под Херсоном попали под обстрел. В результате обстрела журналист получил ранение плеча, а Битык погиб. Дома у него остались жена и сын.

"Мы прошли три блокпоста, Богдан общался с украинскими военными, они нас пропустили без проблем. Это не была зона боевых действий. Потом в нас попали, я услышал шипение и увидел Богдана на земле, он не двигался", - сообщил Зунино.

Сам журналист сказал, что получил четыре ранения, однако заметил, что ему оказали отличную помощь.

Зунино также заверил, что во время передвижения на обоих были отличительные признаки.

"У меня была куртка с надписью Press", - сказал Коррадо.

Напомним, сегодня мы сообщали, что российские войска обстреляли Антоновский мост возле Херсона.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таджани отреагировал на ранение Зунино. Однако заверил, что журналист чувствует себя хорошо, ему помогает посольство Италии в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Италия
NEWS
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России