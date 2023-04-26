Обстрел журналистов под Херсоном: итальянский корреспондент рассказал детали

Сегодня, 26 апреля, итальянский журналист Коррадо Зунино и его украинский гид Богдан Битык попали под обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

По данным издания, Зунино и Битык под Херсоном попали под обстрел. В результате обстрела журналист получил ранение плеча, а Битык погиб. Дома у него остались жена и сын.

"Мы прошли три блокпоста, Богдан общался с украинскими военными, они нас пропустили без проблем. Это не была зона боевых действий. Потом в нас попали, я услышал шипение и увидел Богдана на земле, он не двигался", - сообщил Зунино.

Сам журналист сказал, что получил четыре ранения, однако заметил, что ему оказали отличную помощь.

Зунино также заверил, что во время передвижения на обоих были отличительные признаки.

"У меня была куртка с надписью Press", - сказал Коррадо.

Напомним, сегодня мы сообщали, что российские войска обстреляли Антоновский мост возле Херсона.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таджани отреагировал на ранение Зунино. Однако заверил, что журналист чувствует себя хорошо, ему помогает посольство Италии в Украине.

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