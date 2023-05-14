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Обстріл Запорізької області: ОВА показала наслідки

Фото: росіяни обстріляли Запорізьку область (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 14 травня, військові РФ знову атакували території Запорізької області. В результаті атаки поранено чотирьох людей, серед них дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації.

"Прифронтові населені пункти під ворожим вогнем. В Гуляйполі удар прийшовся поруч з медичним закладом. Є руйнування", - повідомили в адміністрації.

Фото: росіяни обстріляли Запорізьку область (t.me/zoda_gov_ua)

Крім того, за даними ОВА, в результаті атаки по Приморському є постраждалі. Під час прямого влучання у будинок 30-річний чоловік отримав мінно-вибухові травми, зараз у важкому стані. Ще троє отримали поранення, серед них 7-річна дівчинка.

"Всі постраждалі оперативно доставлені у медичні заклади обласного центру", - додали в ОВА.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сьогодні повідомляв, що росіяни обстріляли Запорізьку область.

РБК-Україна також писало про те, що ворог сьогодні також обстріляв Херсонську область. Внаслідок атаки загинув літній чоловік.

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Війна Росії проти УкраїниЗапорожская область