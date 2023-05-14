Обстрел Запорожской области: ОВА показала последствия

"Прифронтовые населенные пункты под вражеским огнем. В Гуляйполе удар пришелся рядом с медицинским учреждением. Есть разрушения", - сообщили в администрации.

Фото: россияне обстреляли Запорожскую область (t.me/zoda_gov_ua)

Кроме того, по данным ОВА, в результате атаки по Приморскому есть пострадавшие. Во время прямого попадания в дом 30-летний мужчина получил минно-взрывные травмы, сейчас в тяжелом состоянии. Еще трое получили ранения, среди них 7-летняя девочка.

"Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения областного центра", - добавили в ОВА.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня сообщал, что россияне обстреляли Запорожскую область.

РБК-Украина также писала о том, что враг сегодня также обстрелял Херсонскую область. В результате атаки погиб пожилой мужчина.

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