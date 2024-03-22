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Обстріл Запоріжжя: сім будинків зруйновано, десятки пошкоджені, є поранені

Запоріжжя, П'ятниця 22 березня 2024 06:57
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Обстріл Запоріжжя: сім будинків зруйновано, десятки пошкоджені, є поранені Фото: з'явилися перші дані про наслідки обстрілу Запоріжжя 22 березня (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталія Гурковська

Під час масованої атаки РФ, у Запоріжжі 22 березня пролунали 12 вибухів. Є поранені, сім будинків зруйновано, десятки пошкоджено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Масована ракетна атака по Запоріжжю. Росіяни нанесли 12 ракетних ударів. Є поранені, кількість постраждалих уточнюємо", - розповів він.

Як додав голова ОВА, попередньо 7 будинків зруйновано, 35 пошкоджено.

Рух автодорогою греблі Дніпровської ГЕС обмежено

Через обстріли міста рух автодорожнім переїздом гребля Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

"Рух здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна - вул. Січі - вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район. Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", - додав Федоров.

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