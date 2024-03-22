ua en ru
Пт, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Запорожья: семь домов разрушены, десятки повреждены, есть раненые

Запорожье, Пятница 22 марта 2024 06:57
UA EN RU
Обстрел Запорожья: семь домов разрушены, десятки повреждены, есть раненые Фото: появились первые данные о последствиях обстрела Запорожья 22 марта (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталия Гурковская

Во время массированной атаки РФ, в Запорожье 22 марта прогремели 12 взрывов. Есть раненые, семь домов разрушены, десятки повреждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Массированная ракетная атака по Запорожью. Россияне нанесли 12 ракетных ударов. Есть раненые, количество пострадавших уточняем", - рассказал он.

Как добавил глава ОВА, предварительно 7 домов разрушены, 35 повреждено.

Движение автодорогой плотины Днепровской ГЭС ограничено

Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду дамба Днепровской ГЭС полностью ограничено.

"Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина - ул. Сечи - ул. Таганская). А также, через Новые мосты и Хортицкий район. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута", - добавил Федоров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Взрывы
NEWS
Зеленский призвал усилить санкции против России: в "Кинжалах" десятки иностранных деталей
Зеленский призвал усилить санкции против России: в "Кинжалах" десятки иностранных деталей
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными