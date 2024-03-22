Обстрел Запорожья: семь домов разрушены, десятки повреждены, есть раненые

Во время массированной атаки РФ, в Запорожье 22 марта прогремели 12 взрывов. Есть раненые, семь домов разрушены, десятки повреждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Массированная ракетная атака по Запорожью. Россияне нанесли 12 ракетных ударов. Есть раненые, количество пострадавших уточняем", - рассказал он. Как добавил глава ОВА, предварительно 7 домов разрушены, 35 повреждено. Движение автодорогой плотины Днепровской ГЭС ограничено Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду дамба Днепровской ГЭС полностью ограничено. "Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина - ул. Сечи - ул. Таганская). А также, через Новые мосты и Хортицкий район. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута", - добавил Федоров.