Обстріл Запоріжжя: серед загиблих двоє дітей

"Серед загиблих двоє дітей - продовжується ідентифікація людей, яких убили росіяни під час атаки по Запоріжжю", - повідомив Федоров.

Глава ОВА пояснив, що ворог ударив по пожвавленому району, де у п'ятницю ввечері люди просто поверталися додому.

"Дістали поранення 26 людей. 10 загинули. Їхні особи зараз встановлюються. За попередніми даними, серед загиблих двоє дітей" - наголосив він.

Водночас Харченко повідомила, що обидві загиблі дівчинки були ученицями Запорізької гімназії №93.

"Росія вбиває наших дітей. Світ має реагувати", - підкреслила в.о. мера.