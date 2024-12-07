Обстрел Запорожья: среди погибших двое детей

"Среди погибших двое детей - продолжается идентификация людей, которых убили россияне во время атаки по Запорожью", - сообщил Федоров.

Глава ОВА объяснил, что враг ударил по оживленному району, где в пятницу вечером люди просто возвращались домой.

"Получили ранения 26 человек. 10 погибли. Их личности сейчас устанавливаются. По предварительным данным, среди погибших двое детей" - подчеркнул он.

В то же время Харченко сообщила, что обе погибшие девочки были ученицами Запорожской гимназии №93.

"Россия убивает наших детей. Мир должен реагировать", - подчеркнула и.о. мэра.