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Обстріл Запоріжжя: постраждали двоє мирних жителів

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Запоріжжя, Четвер 10 серпня 2023 20:00
Обстріл Запоріжжя: постраждали двоє мирних жителів Фото: у Запоріжжі через обстріл росіян постраждали двоє мирних жителів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя, який стався сьогодні, 10 серпня, увечері, поранення отримали двоє мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва у Telegram.

"Наразі відомо про двох постраждалих. Люди у стані легкої тяжкості доставлені до медичного закладу", - написав він.

Обстріл Запоріжжя

Сьогодні, 10 серпня, під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи. Пізніше голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що окупанти вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури.

Варто зауважити, що окупанти вже два дні поспіль б'ють по Запоріжжю. Вчора вони атакували житловий квартал, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Тоді для атаки ворог використав крилату протикорабельну ракету Х-35.

Російські окупанти регулярно атакують Запоріжжя ракетами та ударними дронами. Через їх обстріли часто гине мирне населення.

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