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Обстрел Запорожья: пострадали два мирных жителя

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Запорожье, Четверг 10 августа 2023 20:00
Обстрел Запорожья: пострадали два мирных жителя Фото: в Запорожье из-за обстрела россиян пострадали два мирных жителя (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В результате российского обстрела Запорожья, который произошел сегодня, 10 августа, вечером, ранения получили два мирных жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева в Telegram.

"В настоящее время известно о двух пострадавших. Люди в состоянии легкой тяжести доставлены в медицинское учреждение", - написал он.

Обстрел Запорожья

Сегодня, 10 августа, во время воздушной тревоги в Запорожье раздались взрывы. Позже глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что оккупанты ударили по объекту гражданской инфраструктуры.

Стоит заметить, что оккупанты уже два дня подряд бьют по Запорожью. Вчера они атаковали жилой квартал, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Тогда для атаки враг использовал крылатую противокорабельную ракету Х-35.

Российские оккупанты регулярно атакуют Запорожье ракетами и ударными дронами. Из-за их обстрелов часто гибнет мирное население.

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