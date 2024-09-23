Обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, серед них двоє дітей

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських військ по середмістю Запоріжжя зросла до 22 людей. Серед них двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомляється, серед травмованих 13 жінок, 7 чоловіків та двоє дітей. Врятовано 27 мешканців міста. У лікарні залишаються дві жінки, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Як розповіли у ДСНС, впродовж дня рятувальники разом із працівниками комунальної аварійно-рятувальної служби розбирали нестійкі зруйновані конструкції з верхніх поверхів будинків.