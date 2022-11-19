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Обстріл Запоріжжя: через удар росіян без опалення залишилися 17 000 людей

Фото: нічний обстріл Запоріжжя залишив без опалення 17 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок російського удару по Запоріжжю без опалення залишилися 123 багатоповерхівки, в яких проживає більш як 17 тисяч абонентів. В половину будинків вже відновили подачу тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.

"Наслідком нічного ворожого удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів міста. Вибухи ракет призвели до пошкодження трубопроводів централізованого опалення та припинення подачі теплоносія у 123 багатоповерхових будинки, в яких проживає більше 17 тисяч абонентів", - написав Старух.

За його словами, аварійні служби та тепловики ведуть необхідні роботи.

"У 60 будинків тепло уже пішло. Орієнтовний час повного відновлення теплопостачання - 23:00 сьогоднішнього дня", - додає Старух.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська вдарили по інфраструктурному об'єкту в Запоріжжі. Через що частина одного з районів міста залишилася без опалення.

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Запоріжжяракетный удар