Обстрел Запорожья: из-за удара россиян без отопления остались 17 000 человек

"Последствием ночного вражеского удара по Запорожью стало нарушение теплоснабжения в одном из районов города. Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов", - написал Старух.

По его словам, аварийные службы и тепловики ведут необходимые работы.

"В 60 домов тепло уже ушло. Ориентировочное время полного возобновления теплоснабжения - 23:00 сегодняшнего дня ", - добавляет Старух.

Напомним, сегодня ночью российские войска ударили по инфраструктурному объекту в Запорожье. Из-за чего часть одного из районов города осталась без отопления.

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