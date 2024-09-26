Обстріл Запоріжжя: через удар РФ поранені сім людей, серед яких дитина

Чиновник уточнив, що у місті поранення дістали четверо жінок, двоє чоловіків та 14-річний хлопчик.

Як розповів керівник ОВА, війська РФ при атаці по Запоріжжю поцілили по житловій забудові та території одного з підприємств.

"Понівечені приватні та багатоквартирний будинки", - передав Федоров.

Він додав, що на місцях "прильотів" ведеться робота спеціалістів ДСНС

"Надзвичайники та комунальники працюють на місцях влучань", - розповів керівник Запорізької ОВА.

Наслідки російського удару по Запоріжжю (фото: t.me/ivan_fedorov_zp)