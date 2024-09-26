Обстрел Запорожья: из-за удара РФ ранены семь человек, среди них ребенок

Из-за обстрела Запорожья, совершенного российскими оккупантами вчера поздно вечером, были ранены семь человек, среди которых также подросток. Противник попал по жилой застройке и территории предприятия.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
Чиновник уточнил, что в городе ранения получили четыре женщины, двое мужчин и 14-летний мальчик.
Как рассказал руководитель ОВА, войска РФ при атаке по Запорожью попали по жилой застройке и территории одного из предприятий.
"Повреждены частные и многоквартирные дома", - передал Федоров.
Он добавил, что на местах "прилетов" ведется работа специалистов ГСЧС
"Чрезвычайники и коммунальщики работают на местах попаданий", - рассказал руководитель Запорожской ОВА.
Последствия российского удара по Запорожью (фото: t.me/ivan_fedorov_zp)
Ранее сообщалось, что 26 сентября вечером в районе города Запорожья прогремели взрывы. Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о пусках КАБ тактической авиацией российских захватчиков в Запорожье.
Напомним также, 22 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье КАБами, и тогда 13 людей пострадали. Среди них - ребенок.
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