Обстрел Запорожья: из-за удара РФ ранены семь человек, среди них ребенок

Чиновник уточнил, что в городе ранения получили четыре женщины, двое мужчин и 14-летний мальчик.

Как рассказал руководитель ОВА, войска РФ при атаке по Запорожью попали по жилой застройке и территории одного из предприятий.

"Повреждены частные и многоквартирные дома", - передал Федоров.

Он добавил, что на местах "прилетов" ведется работа специалистов ГСЧС

"Чрезвычайники и коммунальщики работают на местах попаданий", - рассказал руководитель Запорожской ОВА.

Последствия российского удара по Запорожью (фото: t.me/ivan_fedorov_zp)