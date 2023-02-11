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Обстріл Вовчанська: в ОВА розповіли про наслідки авіаційної атаки

Фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Вовчанську внаслідок сьогоднішніх авіаційних ударів ворога пошкоджені будинки. Не виключаються повторні обстріли Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що росіяни вдарили по Вовчанську з авіації. У місті пошкоджено 4 приватні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Висока імовірність нових ударів по Харкову та області зберігається", - попередив Синєгубов.

Він також додав, що ситуація з електропостачанням у Харківській області стабілізована, але введені аварійні відключення.

"Світла у споживачів може не бути по 3-4 чи навіть 6 годин протягом однієї доби. Прошу поставитися до цього з розумінням", - сказав очільник області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що росіяни сьогодні вдарили по Вовчанську Харківської області з авіації. Жителів Харкова та області попередили про можливі подальші атаки.

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