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Обстрел Волчанска: в ОВА рассказали о последствиях авиационной атаки

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Волчанске в результате сегодняшних авиационных ударов врага повреждены дома. Не исключаются повторные обстрелы в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

Он отметил, что россияне ударили по Волчанску из авиации. В городе повреждены 4 частных дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Высокая вероятность новых ударов по Харькову и области сохраняется", - предупредил Синегубов.

Он также добавил, что ситуация с электроснабжением в Харьковской области стабилизирована, но введены аварийные отключения.

"Света у потребителей может не быть по 3-4 или даже 6 часов в течение суток. Прошу отнестись к этому с пониманием", - сказал глава области.

Напомним, ранее мы сообщали, что россияне сегодня ударили по Волчанске Харьковской области по авиации. Жителей Харькова и области предупредили о возможных последующих атаках.

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