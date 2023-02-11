ua ru
Сб, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл Вовчанська: в ОВА розповіли про наслідки авіаційної атаки

Новость на русском →
Вовчанськ, Субота 11 лютого 2023 14:17
Обстріл Вовчанська: в ОВА розповіли про наслідки авіаційної атаки Фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Вовчанську внаслідок сьогоднішніх авіаційних ударів ворога пошкоджені будинки. Не виключаються повторні обстріли Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що росіяни вдарили по Вовчанську з авіації. У місті пошкоджено 4 приватні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Висока імовірність нових ударів по Харкову та області зберігається", - попередив Синєгубов.

Він також додав, що ситуація з електропостачанням у Харківській області стабілізована, але введені аварійні відключення.

"Світла у споживачів може не бути по 3-4 чи навіть 6 годин протягом однієї доби. Прошу поставитися до цього з розумінням", - сказав очільник області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що росіяни сьогодні вдарили по Вовчанську Харківської області з авіації. Жителів Харкова та області попередили про можливі подальші атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм