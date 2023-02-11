ua ru
Сб, 11 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Волчанска: в ОВА рассказали о последствиях авиационной атаки

Новина українською →
Волчанск, Суббота 11 февраля 2023 14:17
Обстрел Волчанска: в ОВА рассказали о последствиях авиационной атаки Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Волчанске в результате сегодняшних авиационных ударов врага повреждены дома. Не исключаются повторные обстрелы в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

Он отметил, что россияне ударили по Волчанску из авиации. В городе повреждены 4 частных дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Высокая вероятность новых ударов по Харькову и области сохраняется", - предупредил Синегубов.

Он также добавил, что ситуация с электроснабжением в Харьковской области стабилизирована, но введены аварийные отключения.

"Света у потребителей может не быть по 3-4 или даже 6 часов в течение суток. Прошу отнестись к этому с пониманием", - сказал глава области.

Напомним, ранее мы сообщали, что россияне сегодня ударили по Волчанске Харьковской области по авиации. Жителей Харькова и области предупредили о возможных последующих атаках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
NEWS
Отбросив исторические разногласия. Как Польша стала опорой Украины в войне с РФ
Отбросив исторические разногласия. Как Польша стала опорой Украины в войне с РФ
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм