Обстрел волонтеров в Донецкой области: количество погибших возросло

Погиб уже второй волонтер, попавший под вражеский артиллерийский огонь вблизи Часового Яра Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что испанская гуманитарная работница также погибла, когда российская ракета попала в автомобиль, на котором она с коллегой ехала в Донецкой области.

"К сожалению, я могу подтвердить, что ракета попала в транспортное средство, в котором ехала эта испанская работница, которая работала на гуманитарную неправительственную организацию в Украине. У нас есть устное подтверждение ее смерти", - сказал Альбарес.

Имени гуманитарного работника министр не назвал.

Российский обстрел волонтеров

Напомним, мы сообщали, что сегодня, 10 сентября, иностранные волонтеры попали под вражеский артиллерийский огонь вблизи Временного Яра Донецкой области.

Ранее мы сообщали, что в боях под Бахмутом погиб ирландский доброволец Финбар Кефферки.

До этого в боях на востоке Украины погиб бывший гуманитарный работник из Франции Кевина Д, который был добровольцем.

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