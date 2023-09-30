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Обстріл Вінницької області: є влучання в об'єкт інфраструктури

Фото: наслідки російської атаки на Вінницьку область вночі 30 вересня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія сьогодні вночі, 30 вересня завдала ударів з повітря по Вінницькій області. Є влучання в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Вінницької ОВА Сергія Борзова в Telegram.

Російські війська обстріляли Вінницьку область. Повітряни сили ЗСУ повідомляли про "Шахеди" на території регіону. 

В обласній військовій адміністрації повідомили про влучання в об'єкт інфраструктури.

Також про "прильоти" заявили у Калинівській міській раді.

Атаки дронів по Україні

Російські окупанти регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед" та ракет.

Сьогодні вночі, 30 вересня через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників у низці областей оголосили повітряну тривогу. У Вінницькій області пролунало кілька вибухів, працювали сили протиповітряної оборони. 

Також РФ атакувала Україну 28 вересня. Тоді окупанти використали 44 безпілотники, 34 з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони. Ворожі дрони фіксували ще в Одеській та Миколаївській областях.

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Війна Росії проти УкраїниВінницька областьатака дронів