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Обстрел Винницкой области: есть попадание в объект инфраструктуры

Фото: последствия атаки на Винницкую область ночью 30 сентября (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия сегодня ночью, 30 сентября, нанесла удары с воздуха по Винницкой области. Есть попадание в объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Винницкой ОВА Сергея Борзова в Telegram.

Российские войска обстреляли Винницкую область. Воздушные силы ВСУ сообщали о "Шахедах" на территории региона.

В областной военной администрации сообщили о попадании в объект инфраструктуры.

Также о "прилетах" заявили в Калиновском городском совете.

Атаки дронов по Украине

Российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед" и ракет.

Сегодня ночью, 30 сентября из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников в ряде областей была объявлена воздушная тревога. В Винницкой области раздалось несколько взрывов, работали силы противовоздушной обороны.

Также РФ атаковала Украину 28 сентября. Тогда оккупанты использовали 44 беспилотника, 34 из которых удалось сбить силам ПВО. Вражеские дроны фиксировали еще в Одесской и Николаевской областях.

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Война России против УкраиныВинницкая областьатака дронов