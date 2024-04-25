Обстріл Удачного в Донецькій області: кількість загиблих і поранених зросла

Кількість загиблих і поранених через сьогоднішній обстріл російською армією села Удачне в Донецькій області зросла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Вадима Філашкіна і Донецьку обласну прокуратуру.
Станом на 18:00 відома інформація про 3 загиблих і 4 поранених.
Філашкін додав, що під час удару по Удачному було пошкоджено адмінбудівлю, заклад культури, кафе та близько 20 приватних будинків.
Скріншот: Удачне (deepstatemap.live)
"Усі обставини цього злочину ретельно документуємо", - написав очільник області.
У прокуратурі уточнили, що росіяни вдарили по селищу ракетою "Іскандер-М".
Росіяни масовано обстрілюють міста і села в Донецькій області. По населених пунктах б'ють ракетами та дронами. Влада регіону закликає людей до евакуації.
Раніше Філашкін повідомляв, що по Удачному вдарили ракетою і тоді була відома інформація про двох загиблих і одного пораненого.
Крім цього під удар потрапили Очеретине, Красногорівка та Гірник у Донецькій області.
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