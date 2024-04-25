Обстріл Удачного в Донецькій області: кількість загиблих і поранених зросла

Удари по Донецькій області

Росіяни масовано обстрілюють міста і села в Донецькій області. По населених пунктах б'ють ракетами та дронами. Влада регіону закликає людей до евакуації.

Раніше Філашкін повідомляв, що по Удачному вдарили ракетою і тоді була відома інформація про двох загиблих і одного пораненого.

Крім цього під удар потрапили Очеретине, Красногорівка та Гірник у Донецькій області.

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