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Обстрел Удачного в Донецкой области: количество погибших и раненых возросло

Архивное фото: при обстреле Удачного погибло три человека (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Количество погибших и раненых из-за сегодняшнего обстрела российской армией села Удачное в Донецкой области возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина и Донецкую областную прокуратуру.

По состоянию на 18:00 известна информация о 3 погибших и 4 раненых. 

Филашкин добавил, что во время удара по Удачному было повреждено админздание, учреждение культуры, кафе и около 20 частных домов.

Скриншот: Удачное (deepstatemap.live)

"Все обстоятельства этого преступления тщательно документируем", - написал глава области.

Чем били по Удачному

В прокуратуре уточнили, что россияне ударили по поселку ракетой "Искандер-М". 

Удары по Донецкой области

Россияне массированно обстреливают города и села в Донецкой области. По населенным пунктам бьют ракетами и дронами. Власти региона призывают людей к эвакуации.

Ранее Филашкин сообщал, что по Удачному ударили ракетой и тогда была известна информация о двух погибших и одном раненом.

Кроме этого под удар попали Очеретино, Красногоровка и Горняк в Донецкой области.

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