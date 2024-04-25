Обстрел Удачного в Донецкой области: количество погибших и раненых возросло

Удары по Донецкой области

Россияне массированно обстреливают города и села в Донецкой области. По населенным пунктам бьют ракетами и дронами. Власти региона призывают людей к эвакуации.

Ранее Филашкин сообщал, что по Удачному ударили ракетой и тогда была известна информация о двух погибших и одном раненом.

Кроме этого под удар попали Очеретино, Красногоровка и Горняк в Донецкой области.

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