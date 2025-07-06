Обстріл Сумської області: в селі Битиця загинула людина, десятки будинків пошкоджено

"Унаслідок ворожого обстрілу Битицького старостату загинула одна цивільна людина. Тіло жертви виявили під час обстеження території після серії ударів. Попередньо, ще одна людина поранена", - поінформував Григоров.

Він уточнив, що близько 16:00 ворог протягом 15 хвилин атакував село чотирма дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджені десятки будинків, а п'ять - фактично знищені.

За словами глави ОВА, пошуково-рятувальні роботи тривають, а масштаби руйнувань уточнюються.

Фото: наслідки обстрілу села Битиця в Сумській області (t.me/serhii_kryvosheienko та t.me/grigorov_oleg)

Водночас начальник Сумської МВА підтвердив, що повторні атаки були завдані о 15:45. Також він підтвердив інформацію про жертву та одну постраждалу людину. Крім того, Кривошеєнко уточнив, скільки будинків постраждали.

"У результаті сьогоднішніх атак пошкоджено 25 будинків, із них 5 - повністю зруйновано. Проводиться гасіння пожеж. На жаль, загинула одна людина, одна поранена. Ліквідація наслідків продовжується. Під завалами можуть бути люди", - йдеться у повідомленні.