Обстрел Сумской области: в селе Битица погиб человек, десятки домов повреждены

В воскресенье, 6 июля, российские оккупанты атаковали село Битица в Сумской области. В результате обстрела есть погибший человек, еще один ранен, а также повреждены дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова и начальника Сумской МВА Сергея Кривошеенко.
"В результате вражеского обстрела Битицкого старостата погиб один гражданский человек. Тело жертвы обнаружили при обследовании территории после серии ударов. Предварительно, еще один человек ранен", - проинформировал Григоров.
Он уточнил, что около 16:00 враг в течение 15 минут атаковал село четырьмя дронами. В результате обстрела повреждены десятки домов, а пять - фактически уничтожены.
По словам главы ОГА, поисково-спасательные работы продолжаются, а масштабы разрушений уточняются.
В то же время начальник Сумской МВА подтвердил, что повторные атаки были нанесены в 15:45. Также он подтвердил информацию о жертве и одном пострадавшем человеке. Кроме того, Кривошеенко уточнил, сколько домов пострадали.
"В результате сегодняшних атак повреждены 25 домов, из них 5 - полностью разрушены. Проводится тушение пожаров. К сожалению, погиб один человек, один ранен. Ликвидация последствий продолжается. Под завалами могут быть люди", - говорится в сообщении.
Напомним, что Битицкий старостат в Сумской области находится под ударами еще с ночи, 6 июля. В частности, враг бил по территории управляемыми авиабомбами, дронами, а утром совершил ракетный удар.
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