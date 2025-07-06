Обстрел Сумской области: в селе Битица погиб человек, десятки домов повреждены

В воскресенье, 6 июля, российские оккупанты атаковали село Битица в Сумской области. В результате обстрела есть погибший человек, еще один ранен, а также повреждены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова и начальника Сумской МВА Сергея Кривошеенко .

"В результате вражеского обстрела Битицкого старостата погиб один гражданский человек. Тело жертвы обнаружили при обследовании территории после серии ударов. Предварительно, еще один человек ранен", - проинформировал Григоров.

Он уточнил, что около 16:00 враг в течение 15 минут атаковал село четырьмя дронами. В результате обстрела повреждены десятки домов, а пять - фактически уничтожены.

По словам главы ОГА, поисково-спасательные работы продолжаются, а масштабы разрушений уточняются.

Фото: последствия обстрела села Битица в Сумской области (t.me/serhii_kryvosheienko и t.me/grigorov_oleg)

В то же время начальник Сумской МВА подтвердил, что повторные атаки были нанесены в 15:45. Также он подтвердил информацию о жертве и одном пострадавшем человеке. Кроме того, Кривошеенко уточнил, сколько домов пострадали.

"В результате сегодняшних атак повреждены 25 домов, из них 5 - полностью разрушены. Проводится тушение пожаров. К сожалению, погиб один человек, один ранен. Ликвидация последствий продолжается. Под завалами могут быть люди", - говорится в сообщении.