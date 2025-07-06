ua en ru
Вс, 06 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Обстрел Сумской области: в селе Битица погиб человек, десятки домов повреждены

Воскресенье 06 июля 2025 19:29
UA EN RU
Обстрел Сумской области: в селе Битица погиб человек, десятки домов повреждены Фото: поврежденный дом в селе Битица (t.me/serhii_kryvosheienko)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 6 июля, российские оккупанты атаковали село Битица в Сумской области. В результате обстрела есть погибший человек, еще один ранен, а также повреждены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова и начальника Сумской МВА Сергея Кривошеенко.

"В результате вражеского обстрела Битицкого старостата погиб один гражданский человек. Тело жертвы обнаружили при обследовании территории после серии ударов. Предварительно, еще один человек ранен", - проинформировал Григоров.

Он уточнил, что около 16:00 враг в течение 15 минут атаковал село четырьмя дронами. В результате обстрела повреждены десятки домов, а пять - фактически уничтожены.

По словам главы ОГА, поисково-спасательные работы продолжаются, а масштабы разрушений уточняются.

Фото: последствия обстрела села Битица в Сумской области (t.me/serhii_kryvosheienko и t.me/grigorov_oleg)

В то же время начальник Сумской МВА подтвердил, что повторные атаки были нанесены в 15:45. Также он подтвердил информацию о жертве и одном пострадавшем человеке. Кроме того, Кривошеенко уточнил, сколько домов пострадали.

"В результате сегодняшних атак повреждены 25 домов, из них 5 - полностью разрушены. Проводится тушение пожаров. К сожалению, погиб один человек, один ранен. Ликвидация последствий продолжается. Под завалами могут быть люди", - говорится в сообщении.

Обстрел Битицкого старостата

Напомним, что Битицкий старостат в Сумской области находится под ударами еще с ночи, 6 июля. В частности, враг бил по территории управляемыми авиабомбами, дронами, а утром совершил ракетный удар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война в Украине
Новости
Россия бьет по ТЦК: в ВСУ объяснили цель врага и есть ли угроза новых атак
Россия бьет по ТЦК: в ВСУ объяснили цель врага и есть ли угроза новых атак
Аналитика
Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников