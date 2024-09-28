Обстріл Сум: шість загиблих, серед жертв та поранених поліцейські

Обстріл Сум

Близько 6:25 у Сумській, Полтавській, Харківській областях оголосили тривогу через загрозу російських дронів. Через деякий час у Сумах пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що окупанти завдали авіаудару по медустанові в Сумах. Одразу ж повідомлялося про постраждалих.

За кілька хвилин з'ясувалося, що загарбники завдали по місту повторного удару. На цей раз, крім медустанови, під обстрілом опинився і житловий сектор.

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