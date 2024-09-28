Обстрел Сум: шесть погибших, среди жертв и раненых полицейские

"В Сумах россияне дважды ударили по медицинскому учреждению. По состоянию на данный момент погибли 6 человек", - рассказал он.

По данным главы МВД, в результате первого обстрела погиб один человек, было разрушено перекрытие нескольких этажей больницы, началась эвакуация пациентов и персонала.

"Для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские. Тогда же, во время эвакуации больных, враг снова нанес удар. По состоянию на данный момент известно о 6 погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский ранен", - добавил Клименко.