Обстрел Сум: шесть погибших, среди жертв и раненых полицейские

В Сумах российские войска дважды ударили по медучреждению 28 сентября. Уже известно о шести погибших, среди которых полицейский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы МВД Украины Игоря Клименко.
"В Сумах россияне дважды ударили по медицинскому учреждению. По состоянию на данный момент погибли 6 человек", - рассказал он.
По данным главы МВД, в результате первого обстрела погиб один человек, было разрушено перекрытие нескольких этажей больницы, началась эвакуация пациентов и персонала.
"Для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские. Тогда же, во время эвакуации больных, враг снова нанес удар. По состоянию на данный момент известно о 6 погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский ранен", - добавил Клименко.
Около 6:25 в Сумской, Полтавской, Харьковской областях объявили тревогу из-за угрозы российских дронов. Через некоторое время в Сумах прогремели взрывы.
Позже стало известно, что оккупанты нанесли авиаудар по медучрждению в Сумах. Сразу же сообщалось о пострадавших.
Через несколько минут выяснилось, что захватчики нанесли по городу повторный удар. В этот раз, кроме медучреждения, под обстрелом оказался и жилой сектор.
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