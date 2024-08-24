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Обстріл Сум: в ОВА уточнили кількість поранених, триває ліквідація наслідків

Ілюстративне фото: стала відома кількість поранених через ворожий удар по Сумах (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Внаслідок сьогоднішнього російського повітряного удару по місту Суми поранення отримали семеро людей. Двоє з них перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Сумську обласну військову адміністрацію.

Дані щодо кількості постраждалих через ворожий обстріл 24 серпня були оприлюднені ОВА станом на 23.00.

"Внаслідок авіаційно-ракетного удару (2 влучання) по приватному сектору міста Суми, попередньо, поранено сім людей. Двоє - у важкому стані", - йдеться в заяві прес-служби адміністрації у Telegram.

В ОВА додали, що постраждалим надається необхідна медична допомога.

Крім того, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки російських загарбників по місту..

Що передувало

Нагадаємо, раніше ввечері у суботу, 24 серпня, стало відомо про ракетний удар по місту Суми, який завдали російські війська. Так, в обласному центрі були виявлені уламки ворожої повітряної цілі.

В Сумській ОВА та міській військовій адміністрації розповіли, що противник здійснив авіаційно-ракетний удар по цивільній інфраструктурі Сум.

Також чиновники додали, що були й постраждалі, але тоді не уточнили їх кількість.

Додамо, цієї суботи кілька разів Україною ширилась повітряна тривога через загрозу ворожих атак. А у Сумах було чути звук вибуху.

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СумиРакетна атака