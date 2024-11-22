Обстрел Сум: из-за российской атаки есть жертвы

В Сумах в результате российской воздушной атаки этой ночью погибли два человека. На местах вражеских ударов работают экстренные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности Сумского городского головы Артема Кобзаря .

Он рассказал, что в Сумах в ночь на 22 ноября прозвучало "несколько мощных взрывов".

На месте одного из них было обнаружено тело погибшего человека.

"На месте работает ГСЧС, "скорая", полиция", - добавил Кобзарь в видеоролике.

Позже он рассказал, что на месте, где раздался второй взрыв в Сумах, также погиб человек.

"Будет развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - рассказал он и уточнил, что о месте будет сообщено позже.

Кроме того, и.о. мэра Сум рассказал, что из-за очередной угрозы атаки "Шахедов" в городе ведется работа противовоздушной обороны. И призвал местных жителей отойти от окон.

Обновлено: удар "Шахедами" по жилому микрорайону

Как рассказали в Сумской областной военной администрации (СумОВА), российские террористы этой ночью атаковали "Шахедами" жилой микрорайон города Сумы.

"Предварительно есть пострадавшие. Людям предоставляется необходимая помощь, проводятся аварийно-спасательные работы. Последствия атаки россиян уточняются", - передали в администрации.

Обновлено: уточнены последствия, фото

Позже в ОВА уточнили, что в результате атаки росармии по жилому микрорайону в Сумах, по предварительным данным, погибли 2 человека, 10 получили ранения разной степени тяжести.

"Аварийно-спасательные работы продолжаются", - добавили в администрации.

Воздушный удар РФ по Сумам

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 ноября российские захватчики запустили по Украине дроны-камикадзе. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Позже стало известно, что в Сумах раздались взрывы на фоне атаки "Шахедов". Над городом фиксировались ударные беспилотники противника.