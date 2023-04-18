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Обстріл Снігурівки: 7 БПЛА влучили в об'єкти промисловості

Фото: по Снігурівській громаді Миколаївської області окупанти вдарили сімома БПЛА 18 квітня (t.me/Snihyrivkachannel)
Автор: Наталія Гурковська

Під час обстрілу Снігурівської громади в ніч на 18 квітня, російські військові застосували БПЛА. Ціллю стали об'єкти промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухти.

"Знову неспокійна ніч в нашій громаді - цього разу через іранські "шахіди", - розповів він.

За його словами, 7 БПЛА влучили в об'єкти промислової інфраструктури на території наших населених пунктів.

Як повідомлялось, в ніч на 18 квітня в Снігурівці Миколаївської області пролунало 4 вибухи.

Нагадаємо, до цього російські війська 16 квітня обстріляли Снігурівку Миколаївської області, зафіксовано близько 10 вибухів. Російські окупанти били з С-300, через що загинули двоє підлітків.

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Миколаївська область