Обстрел Снигиревки: 7 БПЛА попали в объекты промышленности

Во время обстрела Снигиревской общины в ночь на 18 апреля российские военные применили БПЛА. Целью стали объекты промышленности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Снигиревской городской военной администрации Ивана Кухты.
"Снова беспокойная ночь в нашем обществе - на этот раз из-за иранских "шахедов", - рассказал он.
По его словам, 7 БПЛА попали в объекты промышленной инфраструктуры на территории наших населенных пунктов.
Как сообщалось, в ночь на 18 апреля в Снигиревке Николаевской области прогремели 4 взрыва.
Напомним, до этого российские войска 16 апреля обстреляли Снигиревку Николаевской области, зафиксировано около 10 взрывов. Российские оккупанты били из С-300, из-за чего погибли двое подростков.
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