Обстрел Снигиревки: 7 БПЛА попали в объекты промышленности

"Снова беспокойная ночь в нашем обществе - на этот раз из-за иранских "шахедов", - рассказал он.

По его словам, 7 БПЛА попали в объекты промышленной инфраструктуры на территории наших населенных пунктов.

Как сообщалось, в ночь на 18 апреля в Снигиревке Николаевской области прогремели 4 взрыва.

Напомним, до этого российские войска 16 апреля обстреляли Снигиревку Николаевской области, зафиксировано около 10 взрывов. Российские оккупанты били из С-300, из-за чего погибли двое подростков.