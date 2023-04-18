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Обстрел Снигиревки: 7 БПЛА попали в объекты промышленности

Фото: по Снигиревской общине Николаевской области оккупанты ударили семью БПЛА 18 апреля (t.me/Snihyrivkachannel)
Автор: Наталия Гурковская

Во время обстрела Снигиревской общины в ночь на 18 апреля российские военные применили БПЛА. Целью стали объекты промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Снигиревской городской военной администрации Ивана Кухты.

"Снова беспокойная ночь в нашем обществе - на этот раз из-за иранских "шахедов", - рассказал он.

По его словам, 7 БПЛА попали в объекты промышленной инфраструктуры на территории наших населенных пунктов.

Как сообщалось, в ночь на 18 апреля в Снигиревке Николаевской области прогремели 4 взрыва.

Напомним, до этого российские войска 16 апреля обстреляли Снигиревку Николаевской области, зафиксировано около 10 взрывов. Российские оккупанты били из С-300, из-за чего погибли двое подростков.

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Николаевская область