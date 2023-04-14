Обстріл Слов’янську. В ОВА повідомили, що під завалами можуть бути ще люди

У п'ятницю вдень, 14 квітня, росяни в черговий раз обстріляли місто Слов'янськ Донецької області. Станом на 21:00 під завалами все ще можуть перебувати люди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

За його словами, по місту було випущено щонайменше 7 ракет, 6 із них влучили по житловому сектору, ще одна - на територію ландшафтного парку.

На жаль серед загиблих є дворічна дитина, яку, не змогли врятувати після того, як витягнули з-під завалів.

"Ще 5 людей, імовірно, перебувають під уламками зруйнованого будинку.

Ударом пошкоджено 5 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, школу, базу відпочинку, адмінбудівлю, крамницю, господарський", - написав Кириленко.