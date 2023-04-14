Обстрел Славянска. В ОВА сообщили, что под завалами могут быть еще люди

В пятницу днем, 14 апреля, россияне в очередной раз обстреляли город Славянск Донецкой области. По состоянию на 21:00 под завалами все еще могут находиться люди.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВО Павла Кириленко в Telegram.

По его словам, по городу было выпущено по меньшей мере 7 ракет, 6 из них попали по жилому сектору, еще одна - на территорию ландшафтного парка.

К сожалению среди погибших есть двухлетний ребенок, который не смогли спасти после того, как вытащили из-под завалов.

Еще 5 человек, предположительно, находятся под обломками разрушенного дома.

Ударом повреждены 5 многоэтажек, 5 частных домов, школа, база отдыха, админздание, магазин, хозяйственный", - написал Кириленко.