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Обстріл Слов'янська: рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох людей

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Субота 15 квітня 2023 14:33
Обстріл Слов'янська: рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох людей Фото: рятувальники дістали з-під завалів в Слов'янську тіла ще двох людей (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора 14 квітня, російські окупанти завдали жорстокого удару по Слов’янську. Рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Донбас. Реалії".

"У Слов'янську рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох людей, повідомляє кореспондент "Донбас.Реалії" Сергій Горбатенко", - пише видання.

Зазначається, що таким чином кількість загиблих внаслідок удару росіян зросла до 11.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти обстріляли житлові квартали Слов'янська у Донецькій області. Станом на ранок 15 квітня було відомо про 9 загиблих та 21 пораненого. За словами начальника Слов'янської МВА Вадима Ляха, під завалами житлового будинку залишаються п'ятеро людей.

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