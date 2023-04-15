Обстріл Слов'янська: рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох людей

Вчора 14 квітня, російські окупанти завдали жорстокого удару по Слов’янську. Рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Донбас. Реалії ".

"У Слов'янську рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох людей, повідомляє кореспондент "Донбас.Реалії" Сергій Горбатенко", - пише видання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти обстріляли житлові квартали Слов'янська у Донецькій області. Станом на ранок 15 квітня було відомо про 9 загиблих та 21 пораненого. За словами начальника Слов'янської МВА Вадима Ляха, під завалами житлового будинку залишаються п'ятеро людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.