Обстріл Слов'янська: рятувальники дістали з-під завалів дитину
Російські окупанти завдали жорстокого удару по Слов’янську, внаслідок чого пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок й будинків. Рятувальникам вдалось дістати з-під завалів живу дитину.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
"З-під завалів дістали живу дитину, повідомляє наш кореспондент з місця у Слов’янську", - пише видання.
Ще о 18:00 голова Донецької ОВА Павло Кириленко відзначив, що під завалами ймовірно перебувають ще семеро людей, у тому числі одна дитина.
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Радниця з питань комунікацій глави Офісу президента Дар'я Зарівна повідомила, що дитина померла у "швидкій".
"На жаль, дитина померла в машині швидкої допомоги", - написала вона в Telegram.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти сьогодні обстріляли житлові квартали Слов'янська у Донецькій області. Станом на 18:00 відомо про п'ятьох загиблих внаслідок удару.
Коментуючи обстріл Слов'янська, президент України Володимир Зеленський заявив, що за кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність.
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