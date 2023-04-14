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Обстрел Славянска: спасатели достали из-под завалов ребенка

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Пятница 14 апреля 2023 19:15
Обстрел Славянска: спасатели достали из-под завалов ребенка Фото: спасатели в Славянске достали из-под завалов ребенка (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты нанесли жестокий удар по Славянску, в результате чего повреждения получили ряд многоэтажек и домов. Спасателям удалось достать из-под завалов живого ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Из-под завалов достали живого ребенка, сообщает наш корреспондент с места в Славянске", - пишет издание.

Еще в 18:00 глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что под завалами вероятно находятся еще семь человек, в том числе один ребенок.

Обновлено.

Советник по вопросам коммуникаций главы Офиса президента Дарья Заривная сообщила, что ребенок умер в "скорой".

"К сожалению, ребенок умер в машине скорой помощи", - написала она в Telegram.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты сегодня обстреляли жилые кварталы Славянска в Донецкой области. По состоянию на 18:00 известно о пяти погибших в результате удара.

Комментируя обстрел Славянска, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность.

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