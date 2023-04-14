Обстрел Славянска: спасатели достали из-под завалов ребенка

Российские оккупанты нанесли жестокий удар по Славянску, в результате чего повреждения получили ряд многоэтажек и домов. Спасателям удалось достать из-под завалов живого ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Радіо Свобода ".

"Из-под завалов достали живого ребенка, сообщает наш корреспондент с места в Славянске", - пишет издание.

Еще в 18:00 глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что под завалами вероятно находятся еще семь человек, в том числе один ребенок.

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Советник по вопросам коммуникаций главы Офиса президента Дарья Заривная сообщила, что ребенок умер в "скорой".

"К сожалению, ребенок умер в машине скорой помощи", - написала она в Telegram.