UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Слов'янська: під завалами можуть перебувати ще 4 людини

Фото: під завалами багатоповерхівки у Слов'янську Донецької області після обстрілу 14 квітня шукають ще 4 людей (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Станом на 8 ранку неділі, 16 квітня, на місці зруйнованого внаслідок обстрілу 5-поверхового будинку у Слов'янську, тривають рятувальні роботи. Під завалами можуть знаходитись ще 4 людини, пошуки продовжуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Під завалами можливе перебування ще 4 осіб", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ДСНС, наразі проведено розбір 107 тонн зруйнованих будівельних конструкцій, роботи тривають.

"Дві людини врятовані, тіла шести підняті з-під завалів зруйнованої п'ятиповерхівки", - додали рятувальники.

Загалом в результаті масованого ворожого удару 11 людей загинуло, 22 дістали поранення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти обстріляли житлові квартали Слов'янська у Донецькій області 14 квітня. Станом на ранок 15 квітня було відомо про 9 загиблих та 21 пораненого. Цього ж дня з-під завалів дістали тіла ще 2 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News