Обстріл Слов'янська: під завалами можуть перебувати ще 4 людини

Станом на 8 ранку неділі, 16 квітня, на місці зруйнованого внаслідок обстрілу 5-поверхового будинку у Слов'янську, тривають рятувальні роботи. Під завалами можуть знаходитись ще 4 людини, пошуки продовжуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти обстріляли житлові квартали Слов'янська у Донецькій області 14 квітня. Станом на ранок 15 квітня було відомо про 9 загиблих та 21 пораненого. Цього ж дня з-під завалів дістали тіла ще 2 людей.

"Під завалами можливе перебування ще 4 осіб", - йдеться в повідомленні.

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