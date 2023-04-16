RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Славянска: под завалами могут находиться еще 4 человека

Фото: под завалами многоэтажки в Славянске Донецкой области после обстрела 14 апреля ищут еще 4 людей (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

По состоянию на 8 утра воскресенья, 16 апреля, на месте разрушенного в результате обстрела 5-этажного дома в Славянске, длятся спасательные работы. Под завалами могут находиться еще 4 человека, поиски продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Под завалами возможно нахождение еще 4 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГСЧС, в настоящее время проведен разбор 107 тонн разрушенных строительных конструкций, работы продолжаются.

"Два человека спасены, тела шести подняты из-под завалов разрушенной пятиэтажки", - добавили спасатели.

Всего в результате массированного вражеского удара 11 человек погибли, 22 получили ранения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Славянска в Донецкой области 14 апреля. По состоянию на утро 15 апреля было известно о 9 погибших и 21 раненом. В этот же день из-под завалов достали тела еще 2 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News