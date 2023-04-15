Обстріл Слов’янська: патрульні показали відео перших хвилин після атаки

Інспектори патрульної поліції Слов'янська опинилися неподалік місця ракетного удару росіян по багатоповерхівці. Вони показали перші хвилини після вибуху на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького .

"Дякую патрульним та всім працівникам екстрених служб, які щоразу доводять, що для них немає чужого горя та болю і роблять те, що мають, не дивлячись ні на що!", - додав Білошицький.

Зазначається, що опинившись в епіцентрі трагедії, патрульні кинулися на допомогу постраждалим.

Нагадаємо, що росіяни в п'ятницю, 14 квітня, вдарили ракетами по Слов'янську. Внаслідок ворожої атаки загинули щонайменше 11 людей.

Сьогодні стало відомо, що кількість поранених внаслідок вчорашнього обстрілу Слов'янська зросла до 23 осіб.

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