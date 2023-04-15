RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Славянска: патрульные показали видео первых минут после атаки

Фото: Обстрел Славянская (facebook.com/DonetskaODA)
Автор: Дмитрий Браславский

Инспекторы патрульной полиции Славянска оказались недалеко от места ракетного удара россиян по многоэтажке. Они показали первые минуты после взрыва видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

"Нагрудные патрульные камеры зафиксировали первые минуты обстрела россиянами спального района Славянская вчера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оказавшись в эпицентре трагедии, патрульные устремились на помощь пострадавшим.

"Благодарю патрульных и всех работников экстренных служб, которые каждый раз доказывают, что для них нет чужого горя и боли и делают то, что имеют, несмотря ни на что!", - добавил Белошицкий.

Напомним, что россияне в пятницу, 14 апреля, ударили ракетами по Славянску. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 11 человек.

Сегодня стало известно, что количество раненых в результате вчерашних обстрелов Славянска возросло до 23 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонбассДонецкая областьполицияВойна в Украине