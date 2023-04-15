Обстрел Славянска: патрульные показали видео первых минут после атаки

Инспекторы патрульной полиции Славянска оказались недалеко от места ракетного удара россиян по многоэтажке. Они показали первые минуты после взрыва видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого .

"Благодарю патрульных и всех работников экстренных служб, которые каждый раз доказывают, что для них нет чужого горя и боли и делают то, что имеют, несмотря ни на что!", - добавил Белошицкий.

Отмечается, что оказавшись в эпицентре трагедии, патрульные устремились на помощь пострадавшим.

Напомним, что россияне в пятницу, 14 апреля, ударили ракетами по Славянску. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 11 человек.

Сегодня стало известно, что количество раненых в результате вчерашних обстрелов Славянска возросло до 23 человек.

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