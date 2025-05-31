Обстріл сіл у передмісті Харкова: кількість поранених значно зросла

Через обстріл РФ двох сіл Харківської області постраждали 7 людей. Кількість поранених значно зросла.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"7 людей постраждали внаслідок ранкового обстрілу передмість Харкова", - йдеться у повідомленні.
У селах - Васищевому та Безлюдівці зафіксовано руйнування житлових і адмінбудівель, пожежі на території підприємства.
Фото наслідків обстрілу сіл у Харківській області (t.me/dsns_telegram)
На місці працювали рятувальники, піротехніки та місцева пожежна команда.
Російська армія атакувала КАБами два села у Харківській області 31 травня. Спочатку повідомлялось про трьох поранених.
До цього повідомлялось про вибухи у Харківській області. Пізніше стало відомо, що вибухи, які було чутно у Харкові, пролунали за межами міста.
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