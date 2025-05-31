Обстрел сел в пригороде Харькова: количество раненых значительно возросло

Обстрел Харьковской области

Российская армия атаковала КАБами два села в Харьковской области 31 мая. Сначала сообщалось о трех раненых.

До этого сообщалось о взрывах в Харьковской области. Позже стало известно, что взрывы, которые были слышны в Харькове, прогремели за пределами города.

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