Обстрел сел в пригороде Харькова: количество раненых значительно возросло

Из-за обстрела РФ двух сел Харьковской области пострадали 7 человек. Количество раненых значительно возросло.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"7 человек пострадали в результате утреннего обстрела пригородов Харькова", - говорится в сообщении.
В селах - Васищево и Безлюдовке зафиксированы разрушения жилых и админзданий, пожары на территории предприятия.
Фото последствий обстрела сел в Харьковской области (t.me/dsns_telegram)
На месте работали спасатели, пиротехники и местная пожарная команда.
Российская армия атаковала КАБами два села в Харьковской области 31 мая. Сначала сообщалось о трех раненых.
До этого сообщалось о взрывах в Харьковской области. Позже стало известно, что взрывы, которые были слышны в Харькове, прогремели за пределами города.
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