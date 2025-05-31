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Обстрел сел в пригороде Харькова: количество раненых значительно возросло

Фото: из-за обстрелов сел в Харьковской области число раненых возросло до 7
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела РФ двух сел Харьковской области пострадали 7 человек. Количество раненых значительно возросло.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"7 человек пострадали в результате утреннего обстрела пригородов Харькова", - говорится в сообщении.

В селах - Васищево и Безлюдовке зафиксированы разрушения жилых и админзданий, пожары на территории предприятия.

 

Фото последствий обстрела сел в Харьковской области (t.me/dsns_telegram)

На месте работали спасатели, пиротехники и местная пожарная команда.

 

Обстрел Харьковской области

Российская армия атаковала КАБами два села в Харьковской области 31 мая. Сначала сообщалось о трех раненых.

До этого сообщалось о взрывах в Харьковской области. Позже стало известно, что взрывы, которые были слышны в Харькове, прогремели за пределами города.

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Харьков