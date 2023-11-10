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Обстріл селища в Херсонській області: кількість постраждалих збільшилася, є загиблий

Ілюстративне фото: кількість постраждалих у селищі Новорайськ через обстріл збільшилася (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок обстрілу селища Новорайськ Херсонської області поранення отримали п'ятеро людей. Один мирний мешканець загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна в Telegram.

Він розповів, що травми, несумісні з життям, отримав 61-річний чоловік.

Також чотирьох людей госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Це 56-річний чоловік та троє жінок 66, 36 та 66 років.

Ще одній мешканці селища, яка зазнала травм, медичну допомогу надали на місці події.

Обстріл Новорайська

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, стало відомо, що окупанти вдарили по селу Тягинка та селищу Новорайськ Бериславського району.

В результаті атак було відомо про одну поранену жінку в Тягинці та двох - у Новорайську. Усіх госпіталізували.

 

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Херсонська областьВійна Росії проти УкраїниБерислав