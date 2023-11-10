Обстріл селища в Херсонській області: кількість постраждалих збільшилася, є загиблий

Внаслідок обстрілу селища Новорайськ Херсонської області поранення отримали п'ятеро людей. Один мирний мешканець загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна в Telegram.
Він розповів, що травми, несумісні з життям, отримав 61-річний чоловік.
Також чотирьох людей госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Це 56-річний чоловік та троє жінок 66, 36 та 66 років.
Ще одній мешканці селища, яка зазнала травм, медичну допомогу надали на місці події.
Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, стало відомо, що окупанти вдарили по селу Тягинка та селищу Новорайськ Бериславського району.
В результаті атак було відомо про одну поранену жінку в Тягинці та двох - у Новорайську. Усіх госпіталізували.
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