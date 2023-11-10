Обстрел поселка в Херсонской области: число пострадавших увеличилось, есть погибший

В результате обстрела поселка Новорайск Херсонской области ранения получили пятеро человек. Один мирный житель погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.
Он рассказал, что травмы, несовместимые с жизнью, получил 61-летний мужчина.
Также четыре человека госпитализированы в состоянии средней тяжести. Это 56-летний мужчина и трое женщин 66, 36 и 66 лет.
Еще одной жительнице поселка, которая получила травмы, медицинскую помощь предоставили на месте происшествия.
Напомним, сегодня, 10 ноября, стало известно, что оккупанты ударили по селу Тягинка и поселку Новорайск Бериславского района.
В результате атак было известно об одной раненой женщине в Тягинке и двух - в Новорайске. Всех госпитализировали.
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