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Обстрел поселка в Херсонской области: число пострадавших увеличилось, есть погибший

Иллюстративное фото: число пострадавших в поселке Новорайск из-за обстрела увеличилось (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В результате обстрела поселка Новорайск Херсонской области ранения получили пятеро человек. Один мирный житель погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.

Он рассказал, что травмы, несовместимые с жизнью, получил 61-летний мужчина. 

Также четыре человека госпитализированы в состоянии средней тяжести. Это 56-летний мужчина и трое женщин 66, 36 и 66 лет. 

Еще одной жительнице поселка, которая получила травмы, медицинскую помощь предоставили на месте происшествия. 

Обстрел Новорайска

Напомним, сегодня, 10 ноября, стало известно, что оккупанты ударили по селу Тягинка и поселку Новорайск Бериславского района

В результате атак было известно об одной раненой женщине в Тягинке и двух - в Новорайске. Всех госпитализировали. 

 

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