UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Селидового: Росія знову використала ракету Північної Кореї для атаки

Фото: ракета КN 23 КНДР використана РФ під час обстрілу Селидового 8 лютого (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Під час обстрілу Селидового Донецької області 8 лютого російські війська використали ракету Північної Кореї КN 23. Під час атаки на місто одна жінка загинула, ще семеро людей, у тому числі дитина, було поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України та Донецьку облпрокуратуру.

"Окупанти вдарили по місту 8-ма ракетами. Одна з них влучила в багатоквартирний будинок. За попередньою інформацією, Росія застосувала для удару ракети КN 23 та С-300", - розповіли в МВС України.

Правоохоронці додали, що внаслідок обстрілів загинула 50-річна жінка.

"Семеро людей зазнали поранень. Серед них - хлопчик, якому завтра має виповнитися 7 років, а також двоє чоловіків 18 і 51 років, чотири жінки - 38, 42, 64, 88 років", - зазначили у відомстві.

 

Як зазначили у Донецькій облпрокуратурі, 50-річна жінка, яка загинула, працювала сторожем та знаходилась у службовому приміщенні, її тіло деблокували з-під завалів зруйнованої адміністративної будівлі. У дитини, окрім минно-вибухових травм, діагностовано різану рану голови. 

Росія не вперше використовує КN 23 для обстрілів України

Буквально вчора РБК-Україна розповідало, що РФ влаштувала масовану атаку по Україні 7 лютого, використавши дрони-камікадзе та ракети. Під ударом, зокрема, опинився Харків, де є пошкодження нежитлової інфраструктури. Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по Харкову ракетами виробництва Північної Кореї. Таких ракет нарахували дві із п'яти.

Зазначимо, що це не вперше, коли окупанти запускають по Харкову північнокорейську ракету. Така зброя була використана і під час атаки по місту 2 січня 2024 року.

Обстріл Селидового

Російські загарбники в ніч проти 8 лютого обстріляли місто Селидове на Донеччині. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще семеро - отримали поранення. Росіяни сім разів обстріляли місто. З-під завалів врятували троє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область