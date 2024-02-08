Обстрел Селидово: Россия снова использовала ракету Северной Кореи для атаки

Во время обстрела Селидово Донецкой области 8 февраля российские войска использовали ракету Северной Кореи КN 23. Во время атаки на город одна женщина погибла, еще семеро людей, в том числе ребенок, были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины и Донецкую облпрокуратуру.

"Оккупанты ударили по городу 8 ракетами. Одна из них попала в многоквартирный дом. По предварительной информации, Россия применила для удара ракеты КN 23 и С-300", - рассказали в МВД Украины.

Правоохранители добавили, что в результате обстрелов погибла 50-летняя женщина.

"Семь человек получили ранения. Среди них - мальчик, которому завтра должно исполниться 7 лет, а также двое мужчин 18 и 51 лет, четыре женщины - 38, 42, 64, 88 лет", - уточнили в ведомстве.

Как отметили в Донецкой облпрокуратуре, погибшая 50-летняя женщина работала сторожем и находилась в служебном помещении, ее тело деблокировали из-под завалов разрушенного административного здания. У ребенка, кроме минно-взрывных травм, диагностирована резаная рана головы.

Россия не первый раз использует КN 23 для обстрелов Украины

Буквально вчера РБК-Украина рассказывало, что РФ устроила массированную атаку по Украине 7 февраля, использовав дроны-камикадзе и ракеты. Под ударом, в частности оказался Харьков, где есть повреждения нежилой инфраструктуры. Позже стало известно, что оккупанты ударили по Харькову ракетами производства Северной Кореи. Таких ракет насчитали две из пяти.

Отметим, что это не первый раз, когда оккупанты запускают по Харькову северокорейскую ракету. Такое оружие было использовано и во время атаки по городу 2 января 2024 года.

Обстрел Селидово

Российские захватчики в ночь на 8 февраля обстреляли город Селидово в Донецкой области. В результате атаки погиб один человек, еще семеро - получили ранения. Россияне семь раз обстреляли город. Из-под завалов спасли три человека.