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Обстріл села в Чернігівській області: вже 4 загиблих, одна людина поранена

Фото: через обстріл села Єліне Чернігівської області загинуло 4 особи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл села Єліне Чернігівської області загинули чотири людини. Ще одна отримала поранення, це трапилось після потрапляння міни у погріб, де люди ховались.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Внаслідок потрапляння міни (120 мм) в погріб приватного будинку загинули четверо місцевих жителів", - написав він.

Крім того, за словами Чауса, ще одна людина отримала поранення. Наразі постраждалий перебуває в лікарні.

Як повідомлялось, у середу, 1 лютого, російські окупанти атакували населений пункт Єліне (Чернігівська область). До цього повідомлялось про трьох загиблих.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок обстрілів отримав поранення місцевий житель.

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Черниговская область