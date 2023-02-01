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Росіяни обстріляли село Єліне у Чернігівській області: загинуло троє людей

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Єліне, Середа 01 лютого 2023 18:52
Росіяни обстріляли село Єліне у Чернігівській області: загинуло троє людей Фото: Росіяни обстріляли село Єліне у Чернігівській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 1 лютого, російські окупанти атакували населений пункт Єліне (Чернігівська область). Внаслідок цього обстрілу загинуло три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.

"Внаслідок потрапляння міни (120 мм) в погріб приватного будинку загинули троє місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що один чоловік отримав поранення і був доправлений до лікувального закладу.

Росіяни обстріляли село Єліне у Чернігівській області: загинуло троє людей

Нагадаємо, що у середу, 1 лютого, окупаційні війська РФ продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок обстрілів отримав поранення місцевий житель.

Вчора в Сумській області, в одному з районних центрів було чути вибух. Попередньо військові встановили, що до промислової будівлі потрапила ракета.

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